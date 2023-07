Musica all'aeroporto con "Elementi": sul palco Ctm e Puce Mary

Prosegue la quarta edizione di "Elementi", rassegna di musica contemporanea itinerante ideata dalle associazioni MU e MAGMA con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo. I live gratuiti sono dedicati a raccolte fondi specifiche destinate direttamente alle persone colpite dall’alluvione, con l'invito al pubblico a prendere parte alla ricostruzione culturale e paesaggistica del territorio.

Venerdì 14 luglio, a partire dalle ore 20, l'aeroporto Francesco Baracca a Villa San Martino di Lugo offrirà una performance unica e suggestiva negli hangar che si affacciano sulla pista. Due progetti noti a livello internazionale, CTM (Cæcilie Trier) e Puce Mary (Frederikke Hoffmeier), si esibiranno in due interventi performativi, offrendo una varietà di sonorità contemporanee elettroniche che spaziano dalla furia totale (del rumore aspro) dell’harsh noise improvvisato alla fusion di moderna musica elettronica sperimentale e rumore. CTM, in particolare, porta la sua formazione classica nel mondo della musica elettronica, mentre Puce Mary si è fatta un nome (nell'industria) nell’ambito della musica noise industriale. Dopo le performance degli artisti, la label bergamasca Pho Bho Records intratterrà il pubblico con un coinvolgente djset. Un hangar dell'areoporto ospiterà anche la macro video proiezione Sunset in Bassa Romagna (after the flood) di Lorenzo Mason. Ingresso gratuito.