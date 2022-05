14 mosaici per raccontare mare e cambiamenti climatici: la mostra 'Oceandipity' di Luca Barberini

Dal 6 maggio al 5 giugno Palazzo Rasponi dalle Teste ospita la mostra Oceandipity di Luca Barberini, realizzata in occasione di EMD European Maritime Day – le Giornate Europee del Mare. L'inaugurazione si tiene venerdì 6 maggio, alle 11. Il giorno successivo, sabato 7 maggio, alle 17, è previsto un incontro con l'artista che illustrerà al pubblico il percorso espositivo.

L'esposizione, a cura di Daniele Torcellini e Paolo Trioschi, in attesa di Ravenna Mosaico Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo in programma in ottobre, è un vivace racconto fatto di quattordici opere musive appartenenti alla più recente produzione tematica dell'artista, tutta dedicata al mare denominata Oblò e realizzata con l’intento dichiarato di “sensibilizzare il pubblico al dramma del cambiamento climatico”.

Nelle quattordici opere, presentate accanto ad alcune inedite installazioni tematiche, Barberini crea un grande paesaggio compositivo che affascina e avvince. L'approccio alla tecnica e alla materia riflette una grande capacità esecutiva, evidenziando, ancora una volta, l'aderenza al reale con quella capacità ironica tutta personale che avvalora ulteriormente la critica sociale e fa incontrare la sua arte musiva con i linguaggi dell'ironia, del giornalismo di denuncia, dell’humor, del fumetto, del cinema. Orari di visita alla mostra: feriali 15-19; sabato, domenica e festivi 10 -19; lunedì chiuso; l’ingresso è libero.