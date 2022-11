15 artiste sul palco contro la violenza sulle donne: la grande serata di "Onda Rosa"

15 artiste, cantautrici, cantanti e musiciste saranno Insieme il 25 novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne a Faenza con "Onda Rosa Indipendente". Venerdì 25 novembre alle 21.30 al Piccadilly di Faenza alcune delle migliori artiste musicali del territorio si esibiscono dal vivo in jam session con Giulia Barba al sax alto, Giulia Facco al pianoforte, Diana Paiva Cruz alla batteria, Giulia Birghenti al contrabbasso e altre cantanti e musiciste coordinate dal pianista Matteo Zaccherini. Ospiti della serata sono le artiste faentine: Silvia Wakte, cantautrice, insegnante e leader di diverse formazioni rock, la cantautrice Giorgia Montevecchi, l’artista rock Matilde Montanari, la cantante e direttrice di coro Daniela Peroni, reduce dal successo della sigla della web serie su Wanna Marchi, Gioia Gurioli, spesso in duo con Silvia Valtieri, che ha appena siglato la colonna sonora di un’importante spettacolo teatrale, e Anna e Angela De Leo, le sorelle del duo folk Emisurela esploso quest’anno dopo la vittoria a Il Liscio nella Rete e altre ospiti. Si esibiranno e saranno premiate per la loro attività a favore della parità di genere nella musica dall’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Faenza Milena Barzaglia.