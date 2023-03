150 artisti sul palco per il Concerto di Pasqua: Paolo Olmi guida la Young Musicians European Orchestra

La stagione concertistica Capire la Musica si avvia verso la conclusione con il tradizionale Concerto di Pasqua che ha luogo sabato 1 aprile alle 21 al Teatro Alighieri. In scena la Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi insieme al Coro della Cattedrale di Siena (diretto da Lorenzo Donati) e al Bach-Chor di Monaco (diretto da Hansjorg Albrecht). Un totale di 150 esecutori impegnati in una delle pagine della musica sacra più amate dal pubblico: lo Stabat Mater di Gioachino Rossini. Biglietti da 5 a 25 euro.

“Il Concerto di Pasqua è diventato un importante appuntamento per la città – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – che apprezza il connubio di musicisti di grande esperienza e giovani talenti, un carattere distintivo dell’attività di Emilia-Romagna Concerti. Una modalità che è segno di attenzione alla trasmissione del sapere e che rappresenta un valore aggiunto per l’offerta culturale e turistica della nostra città”.

“Quest'anno – dichiara la presidente di Emiglia Romagna Concerti Silvana Lugaresi – abbiamo sempre registrato il tutto esaurito per le nostre iniziative, addirittura raccogliendo delle liste di attesa per coloro che non avevano trovato biglietti. In termini di pubblico siamo arrivati a livelli molto superiori a quelli pre-covid e questo ci fa molto piacere”.

“La presenza del Bach-Chor – dice il Maestro Paolo Olmi – è molto significativa per Ravenna. Questo coro è stato creato dal grande organista, musicologo e direttore d’orchestra Karl Richter e con lui, nel secolo scorso, ha compiuto la storica missione di registrare tutte le Cantate di Bach. Karl Richter era molto legato a Ravenna, l’ho conosciuto a 14 anni quando è stato per anni il protagonista delle prime edizioni del Festival di Musica d'organo a San Vitale. Il coro ha già partecipato al Concerto di Pasqua nel 2019 con una indimenticabile esecuzione del Requiem di Mozart”.