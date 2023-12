Un 2024 con grandi nomi al Socjale: Modena City Ramblers, Godano e Ray Gelato

Svelata la programmazione della seconda parte della 34esima stagione del Teatro Socjale di Piangipane, con concerti che si terranno da gennaio a fine marzo. Per la seconda parte di questa stagione, la direzione artistica (Filippo Padovani) ha perseguito il filo comune di presentare proposte nazionali caratterizzate da nomi prestigiosi nel panorama musicale italiano come i Modena City Ramblers e Simona Molinari e dello swing internazionale con il grande ritorno di Ray Gelato e The Giants. Non mancheranno autorevoli omaggi con le serate dedicate a Lucio Dalla con Lorenzo Campana, ad Ivan Graziani con i figli Filippo e Tommy ed a Neil Young con Cristiano Godano & Asso. Oltre ai dieci live in programma ci saranno poi due date di recupero per concerti rinviati nella prima parte della stagione. Tutti i concerti avranno inizio alle 21,30, mentre le porte apriranno alle 20,30.

Il programma

5 gennaio (Recupero della serata del 15 dicembre) TRICARICO - FACCIO DI TUTTO TOUR

Cantautore, polistrumentista, disegnatore ed artista visivo per Francesco Tricarico musica ed arte sono due mondi complementari. Per la prima volta al Socjale, Tricarico propone un concerto rinnovato carico di sorprese, suggestioni e ironia, e con i successi che hanno scandito i suoi primi vent'anni di carriera ed anche le sue ultime fatiche come il singolo “Mi state tutti immensamente profondamente sul cazzo”.

12 GENNAIO - GUANO PADANO

Cosa succede quando tre artisti del calibro di Alessandro “Asso” Stefana (PJ Harvey, Mike Patton "Mondocane"), Zeno De Rossi (Vinicio Capossela) e Danilo Gallo (creatore, con De Rossi, del collettivo di jazz sperimentale “El Gallo Rojo) si trovano a siglare il proprio patto col diavolo all’incrocio tra la Strada Provinciale padana, i Balcani e il Grande West? Semplice, nasce il progetto dei Guano Padano che celebra il grande viaggio dell’uomo verso l’ignoto con un suono caldo e vibrante che mescola le melodie senza tempo del western alla Morricone con i ritmi pulsanti del Surf/Punk di John Zorn.

26 gennaio MODENA CITY RAMBLERS - ALTOMARE CLUB TOUR

Il leggendario gruppo emiliano torna al Socjale con il suo ultimo album di inediti: Altomare. Undici nuove canzoni che hanno visto la partecipazione di alcune leggende della musica come Ian Anderson e i Punkreas. I nuovi testi, accanto agli storici successi della band, faranno cantare e ballare i club di tutta Italia con canti di vita, amore e Resistenza.

2 febbraio CRISTIANO GODANO & ASSO - “JOURNEY THROUGH THE PAST” – OMAGGIO A NEIL YOUNG

Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Alessandro ASSO Stefana (Vinicio Capossela, Guano Padano), due artisti che non hanno bisogno di presentazioni, omaggiano il leggendario Neil Young, cantautore che ha scritto e continua a scrivere la storia della musica americana. Attraverso un concerto intimo, Godano e Asso guideranno il pubblico attraverso le canzoni più famose del menestrello canadese, senza disdegnare qualche piccola sorpresa! Non un tributo, ma un atto d’amore verso uno dei più grandi cantautori d’oltreoceano.

11 febbraio RAY GELATO & THE GIANTS - The Godfather of Swing

Il padrino dello Swing torna al Socjale! Il leggendario Ray Gelato, accompagnato dalla sua fedelissima band The Giants, è pronto a far ballare il pubblico a ritmo di swing, soul e R’n’B con la consueta energia che da oltre 25 anni travolge le platee di tutto il mondo.

16 febbraio 2024

CALZINI HORROR PICTURE SHOW

Il più irriverente e divertente dei musical arriva al Socjale interpretato dai Calzini Spaiati con una coinvolgente musica dal vivo. Lo spettacolo non ha bisogno di presentazioni: i promessi sposi Brad e Janet, l’ambiguo Frank’n’Furter e il suo stravagante entourage vi renderanno partecipi di uno spettacolo senza precedenti! Dal 2009 la compagnia Calzini Spaiati propone spettacoli teatrali che spaziano dalla prosa al musical sempre con la costante della musica dal vivo ad accompagnare le proprie performance.

23 febbraio ENRI ZAVALLONI QUINTET

Per la prima volta al Socjale Enri Zavalloni: il duca dell’Hammond. Con alle spalle una carriera ultraventennale, Enri Zavalloni è uno dei più apprezzati hammondisti al mondo e ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti USA, fino a comporre le musiche originali della serie Marvel “Groot”! Con il suo quintetto propone uno spettacolo di “Groovie Extravaganza” tra brani originali e cover storiche a cui sarà impossibile resistere. Sul palco assieme a Enri ci saranno: Lele Veronesi (batteria), Paride Silvio (tromba), Matteo Ferniani (sax) e Roberto Costa (basso).

1 marzo LORENZO CAMPANI - “OMAGGIO A DALLA”

Il Socjale torna ad omaggiare uno dei più grandi cantautori italiani: Lucio Dalla. Lorenzo Campani (Notre Dame De Paris, New Era, Frontiera) è una delle voci più incredibili del panorama contemporaneo e insieme a Andrea Morelli (chitarre), Mimmo Camporeale (tastiere), Bruno Farinelli (batteria) e Daniele Nieri (basso) omaggerà il genio e l’estro del cantautore bolognese con un concerto divertente ed emozionante.

8 marzo SIMONA MOLINARI TRIO

Una delle voci più belle della musica italiana contemporanea: Simona Molinari. La cantautrice pop jazz torna al Socjale con un nuovissimo progetto, una versione nuova e più intima dei suoi grandi successi, affiancati da alcune cover immortali da Ella Fitzgerald a Francesco De Gregori e molte altre piccole perle. Un concerto in trio dove si potrà apprezzare la straordinaria capacità interpretativa di Simona e il suo inconfondibile timbro che trasporterà il pubblico in un viaggio intimo ed emozionante.

15 marzo FILIPPO GRAZIANI - IVAN NEI CLUB

L’omaggio di un figlio al padre. Filippo Graziani ripercorre i grandi successi del padre Ivan in un concerto che lo vede accompagnato dal fratello Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso), Stefano Zambardino (tastiere), Ricky Cardelli (chitarre). Una performance rock che farà rivivere il sound e le atmosfere che hanno reso indimenticabile Ivan Graziani. Per l’occasione Filippo torna al Socjale proponendo un concerto full band per far scatenare il pubblico.

22 marzo MIRCO MARIANI - “IL PARCHEGGIATORE DI SOMMERGIBILI”

Il nuovo progetto solista di Mirco Mariani, dopo il Liscio che diventa Extra, salpa verso nuove esplorazioni musicali. Una scatola magica, un esperimento musicale chiamato Passione che si evolve tra sintetizzatori, sovrapposizioni ritmiche, e libero romanticismo. Le esplorazioni musicali di Mirco ci porteranno nuove canzoni che faranno i conti con la Fonologia degli Studi Rai anni ‘50 e con i primi esperimenti di musica elettronica.

29 marzo J BEES - SPECIAL GUEST FASO FROM ELIO & LE STORIE TESE

La party band per eccellenza porta al Socjale un repertorio completamente rinnovato e, per l’occasione, un ospite speciale arricchirà le performance dei Jbees: il bassista Faso, direttamente da Elio e Le Storie Tese. Un viaggio attraverso i più grandi successi disco-dance degli anni ‘70 e ‘80. Una grande festa per salutare la stagione del Teatro Socjale.