Cibo, musica e boccali pieni: arriva la 25esima edizione di Santalbirra

Dopo 2 anni di stop torna Santalbirra, la festa della birra a Sant’Alberto. Da martedì 23 a sabato 27 agosto 2022 si festeggia la 25esima edizione all’insegna del buon cibo, birra, musica e tanto divertimento. L’evento, che segna l’inizio della rassegna del “Settembre Santalbertese”, per quest’anno cambia location e si sposta presso l’area adiacente al campo sportivo in via B. Nigrisoli 129.



Tutte le sere stand gastronomico, area bimbi e musica live dalle ore 22:00.

Dalla cucina piatti tipici della cucina romagnola e alcuni classiconi made in Santalbirra: cappelletti al ragù, pizza fritta, piadina, masticone, Santalburger e l’immancabile birra, spillata direttamente dal tank.



Il programma musicale prevede: martedì 23 WARNING 4 - Cover Pop/Rock 90's 2000's, mercoledì 24 GLI ANGELI - Vasco Rossi Tribute Band, giovedì 25 IO E I GOMMA GOMMAS - I grandi successi italiani rivisitati in chiave punk/rock’n’roll, venerdì 26 SPINGI GONZALES - La tribute band delle cover band, sabato 27 AFRO MELODY DEEJAY CREW – Denis live percussion Dj M.Shamah-Riky-Vins.