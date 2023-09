Si chiude la 25esima edizione di Ammutinamenti: "Grande condivisione fra artisti e cittadini"

Si è da pochi giorni conclusa con grande successo di pubblico la XXV edizione di Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore, Festival organizzato e promosso dall’associazione Cantieri Danza con la direzione artistica di Francesca Serena Casadio, Christel Grillo e Giulia Melandri. Attento e numeroso il pubblico che ha partecipato a questo 25esimo compleanno di Ammutinamenti, un’edizione ricca di appuntamenti con un programma di più di 30 eventi diffusi in 14 luoghi del territorio ravennate tra spettacoli, incontri, laboratori e pratiche artistiche che hanno abbracciato differenti generazioni.

Il Festival ha portato a Ravenna più di un centinaio di artisti e artiste, operatori e critici di settore confermandosi luogo della sperimentazione e della ricerca artistica, nonché strumento di rigenerazione, scoperta e valorizzazione di luoghi della città di Ravenna, grazie alle visioni e alle narrazioni di artisti e artiste, compagnie e professionisti nell'ambito della ricerca sul movimento e sul corpo.

"Il Festival desidera, da sempre, essere un osservatorio speciale sul mondo attraverso le prospettive divergenti degli artisti e delle artiste e l'ampia e variegata produzione artistica - afferma la direzione artistica - nonché un attivatore di riflessioni e indagini sul corpo e sulla danza quali strumenti di conoscenza di sé, dell'agire e dell’interagire con gli altri esseri viventi. Questa edizione in particolare, si è tratteggiata come un laboratorio di sperimentazione tra linguaggi e formati diversi, in cui artisti e artiste di diverse generazioni e cittadin* di tutte le età hanno condiviso uno spazio e un tempo di cura e di costruzione del senso di appartenenza ad una comunità".