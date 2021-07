"3 4 5 Amadeus", l'omaggio a Mozart del Quartetto Indaco

È un omaggio a Mozart l’appuntamento musicale di Emilia Romagna Festival nell’ambito della rassegna “In Tempo”, previsto per mercoledì 7 luglio (ore 21) al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Per 3 4 5 Amadeus, saliranno sul palco quattro giovani archi del Quartetto Indaco oggi considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua generazione, insieme al clarinetto di Claudio Mansutti e al pianoforte di Federica Repini, con la narrazione del giornalista critico musicale Stefano Valanzuolo. Il concerto è proposto da Il Cantiere dell’Arte, un progetto giovane e lungimirante nato all’interno della Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD), ideato per valorizzare vari repertori musicali ed i migliori giovani talenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Un originale appuntamento intorno alla musica e all'arte di Mozart, che come osserva Stefano Valanzuolo, “offrono la possibilità di tesservi intorno racconti di vita che mescolino realtà e fantasia, che spazino attraverso epoche e persino linguaggi diversi, coinvolgendo la letteratura, il teatro, il costume, gli affetti; il tutto condito da un pizzico di inevitabile sano gossip. Le tre pagine musicali rigorosamente cameristiche - spiega ancora Valanzuolo - offriranno lo spunto, in questo spettacolo-concerto, per raccontare al pubblico altrettante piccole storie, strutturate come introduzioni musicali ma non musicologiche, in cui la passione per il gioco dei birilli si intrecci con le suggestioni del teatro (per esempio quello di Rohmer) o la celeste eleganza di un irripetibile quintetto col clarinetto dissimuli le terrene ambasce di debitori e debiti, in salsa massonica. L’obiettivo è quello di far vedere come, attraverso la musica, il divino fanciullo Mozart abbia sempre giocato - è vero - ma con irrinunciabile serietà e senza mai mentire al pubblico né a sé stesso circa il senso vero della vita. Quella dei propri tempi e – miracolosamente - anche dei nostri.”

Biglietti: intero 12 euro, Ridotto over 65 e fino a 25 anni 10 euro. Gratuità fino a 10 anni.