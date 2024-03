Letture, danza e musica: il Dantedì si fa in "3"

Per celebrare il Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta nella data in cui gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, avrà luogo "3" un’iniziativa ideata da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione con la palestra La Torre sotto l’egida de Il Cammino di Dante e del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali.

Sarà una passeggiata guidata, della durata di un’ora e mezza, che si terrà lunedì 25 marzo alle ore 18:00 e in replica alle ore 20:00, da porta Sisi fino alla Basilica di San Francesco attraversando la Zona del Silenzio. Un viaggio dall’Inferno fino al Paradiso seguendo le figure femminili più significative della Divina Commedia tra letture, danza, musica e descrizioni dei luoghi danteschi.



3 è un numero ricorrente nella Divina Commedia, una simbologia numerica che richiama la Trinità di Dio. 3 sono le cantiche e i regni dell'aldilà, 3 sono le donne vengono in aiuto a Dante per fargli intraprendere il suo viaggio, ma 3 sono anche gli spiriti abitanti i Cieli “danzanti” scelti tra i 9 del Paradiso in questa performance in pieno stile VS Contemporary Dance Concept di Michael D’Adamio, che ha curato la direzione artistica, che offre emozioni e suggestioni di ispirazione dantesca.



COREOGRAFIE

Giulia Costantini

Michael D'Adamio

Cristina Di Paolo



MUSICISTI

Federica De Divitiis - violino

Giulia Aurora Forlani - violino

Marco Guidi - violoncello

Percussionisti in collaborazione con Associazione Tumm di Diego Occhiali

Asia Minguzzi

Rosa Pitino

Daniele Sabatani



LETTURE

Silvia Rossetti - Associazione Galla & Teo



Danzano gli allievi della scuola

VS - Contemporary Dance Concept by La Torre Ravenna



La visita è effettuata con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione e permettere, all’occorrenza, il mantenimento del distanziamento sociale.

Il costo di 10 Euro a persona include la visita, le performance e il noleggio delle radioguide.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente su eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, o contattando direttamente la guida.



Per informazioni e prenotazioni: Cristiana Zama - cell. 338.8246038 – cristianazama@gmail.com – facebook.com/GuideinRavenna