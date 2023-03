30 anni di rock & roll: la stagione del Socjale si chiude con il compleanno dei Goodfellas

La chiusura di stagione del Teatro Socjale di Piangipane non può che essere una festa, e quale modo migliore di festeggiare se non celebrando il 30esimo compleanno di una grande rock & roll swing band? Venerdì 31 marzo (ore 21) salgono sul palco i Goodfellas, da 30 anni band di culto nel panorama rock’n’roll italiano ed internazionale. Un appuntamento per festeggiare al meglio il compleanno dove non mancheranno sorprese con ospiti, gag e tanto divertimento.