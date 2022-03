40 anni di carriera in musica: si esibisce il Quartetto di Venezia

Prezzo non disponibile

Domenica 6 marzo ore 11.15, al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, il Quartetto di Venezia festeggia i quarant’anni di carriera. Composto da Andrea Vio e Alberto Battiston ai violini, Mario Paladin alla viola e Angelo Zanin al violoncello, il quartetto è un ensemble conosciuto in tutto il mondo per la raffinatezza delle sue esecuzioni ed è considerato uno dei migliori del nostro Paese. Si esibirà con un repertorio mozartiano che include anche una prima esecuzione italiana della Première Rhapsodie di Debussy, nella versione per clarinetto e quartetto d’archi, con il clarinettista sloveno Darko Brlek.