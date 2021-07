Il Trio Croese apre la cinquantesima edizione dei Venerdì a Stella Maris

Giovedì 8 luglio alle 21:15 si aprirà la cinquantesima edizione dei Venerdì a Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 2, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. Il festival organistico estivo riprende vita dopo la sospensione avvenuta nel 2020 a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Il festival viene organizzato in collaborazione con la Parrocchia Francescana locale, che per l'occasione ha provveduto al restauro del prestigioso organo, avvenuto ad opera della "Fabbrica d'Organi comm. Giovanni Tamburini".

La stagione musicale prevede una ricchissima offerta che spazia dall'Organo solo, all'Organo nella musica da camera, per concludersi con un eccezionale concerto per Organo e Orchestra, con la partecipazione dell'orchestra del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena. Questa grande ripresa dei concerti a Stella Maris è un segnale di speranza e di un ripreso dialogo tra la musica e il suo pubblico che con tanta trepidazione attendeva di poterla riascoltare dal vivo e in sicurezza. La rassegna si aprirà con un trio composto da Michele, Francesco e Magdalena Croese, rispettivamente all'organo, al violino e al flauto. Il concerto, intitolato "Trio Croese: una famiglia di musicisti propone capolavori del XVIII secolo" prevede una selezione di brani del '700 per organo solo, organo in duo e organo in trio, di noti autori quali G. Tartini, C. Manfredini, G. F. Händel, W. A. Mozart e J. S. Bach. L'ingresso è a offerta libera.

