60 anni di musica e successi: tornano in concerto i Nomadi

Ripartono in grande i mercoledi della rassegna Cena & Concerto al Club Monte Brullo di Faenza, sempre a partire dalle ore 20. Una vera chicca sarà il nuovo live dei Nomadi previsto per mercoledì 8 giugno con la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest’anno in grande i suoi 60 anni di attività con un disco che celebra la storia del gruppo. Per informazioni e prenotazioni: 338.8811963 e 349.4461825.