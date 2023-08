78 anni fa il lancio della bomba atomica: a Cervia tante iniziative per la pace

In occasione del 78° anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima (6 agosto 1945) e su Nagasaki (9 agosto 1945) anche quest’anno Cervia ha preparato un programma di iniziative. Dal 5 al 19 agosto alla Biblioteca Maria Goia di Cervia ci sono gli "Spunti di Pace ", una vetrina di libri dedicati alla pace ed al disarmo.

Il 6 e il 9 agosto, ore 21, si svolge invece "Dono di Pace" nel Portico di Piazza Garibaldi di fronte a Libridine. A tutte le persone presenti verranno donate le dichiarazioni di pace in italiano e in inglese, del Presidente di Mayors for Peace e sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui e del sindaco di Nagasaki Shir? Suzuki e il materiale della Campagna "Italia, ripensaci". Le dichiarazioni di pace e il materiale sulla Campagna “Italia, ripensaci” promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e da Senzatomica, saranno disponibili presso: Biblioteca di Cervia Maria Goia (Circ. E. Sacchetti, 111) - Informagiovani (Corso Mazzini, 39) - Libridine: Piccola Farmacia Letteraria (Portico di Piazza Garibaldi).

La città di Cervia è Lead City in Italia di Mayors for Peace, ha aderito a Mayors for Peace European Chapter, all’Appello delle Città di ICAN Cities Appeal, alla campagna “Italia, Ripensaci”, promossa dalla Rete Italiana Pace Disarmo e da Senzatomica per il sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, votato nella sede dell’ONU a New York il 7 luglio 2017 ed entrato finalmente in vigore il 22 gennaio 2021, grazie anche all’impegno di centinaia di associazioni di società civile di tutto il mondo.

Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), è ormai legge per 68 Stati e in un’altra trentina sono in corso le procedure di ratifica. L’Italia rimane ancora fuori da questo consesso, ma avrà una nuova opportunità tra il 27 novembre e il 1 dicembre, quando si terrà all’ONU a New York la seconda conferenza degli Stati parti del TPNW. Solo pochi giorni fa, la Commissione Esteri della Camera ha approvato all’unanimità una Risoluzione sul disarmo nucleare in cui si impegna il Governo a valutare la possibilità di parteciparvi come Paese osservatore.

Michela Brunelli, Assessora alla Pace: "Anche quest’anno vogliamo essere presenti per diffondere il più possibile le Dichiarazioni di Pace che riceveremo il 6 agosto dal sindaco di Hiroshima e Presidente di Mayors for Peace ed il 9 agosto dal sindaco di Nagasaki Shir? Suzuki. I due sindaci chiedono alle persone che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo, di impegnarsi a fare tutto ciò che è in nostro potere per abolire le armi nucleari e illuminare la strada verso una pace mondiale duratura e di far conoscere il messaggio degli Hibakusha, coloro che sono sopravvissuti alla bomba atomica, perché nessuno 'altro dovrebbe soffrire come lo abbiamo fatto noi'”