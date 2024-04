Tra jazz e improvvisazione due serate "No Standard" al Mama's: in scena i Somakalesta e Julian Pollack

Per due venerdì consecutivi al Mama's di Madonna dell'Albero appuntamento con il format "No Standard, Jam". IL 19 aprile alle 21 saranno protagonisti i "Somakalesta", giovane formazione di jazzisti romagnoli, con varie influenze, in una serata che spazia tra jazz, funk e voglia di improvvisazione per tutti i musicisti che si vorranno esibire.

Venerdì 26 Aprile, invece, sempre alle ore 21 si esibirà uno dei pianisti jaz più riconosciuti al mondo. Si tratta di Julian J3PO Pollack, che arriva sul palco grazie all'associazione Vedimeglioquandosenti. J3PO, vanta collaborazioni di ogni tipo, da Herbie Hancock, a Marcus Miller, Santana, Michael League, Bob Reynolds, Kamasi Washington, Mike Stern. Inoltre le sue collaborazioni non si fermano agli artisti, ma anche a noti marchi, per cui ha creato preset di fabbrica.

Il 26 Aprile non solo si può ascoltarlo dal vivo, ma si potrà avere la possibilità di “jammare” sul palco con Julian Pollack stesso. I posti per la session sono ridotti. Contattare il @vedimeglioquandosenti (Instagram) o WhatsApp al 366.5493756.