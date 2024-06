Burattinai per un giorno con il Touring club alla scoperta della Casa delle Marionette

Il Touring Club Italiano propone a livello nazionale "Aperti per Voi Sotto le Stelle": una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle.

A Ravenna domenica 23 giugno i volontari del Touring Club Italiano accompagnano i visitatori in un'esperienza unica e coinvolgente alla scoperta del Museo Casa delle Marionette (vicolo Padenna 4), un tesoro culturale, custode della preziosa Collezione Monticelli. Con una storia che risale al 1840, questo museo conserva una straordinaria collezione di materiali appartenenti alla tradizione italiana del teatro di marionette e burattini. Qui la storia della famiglia d'arte Monticelli si intreccia con la storia dell'Unità d'Italia e con la storia dell'arte, offrendo uno sguardo inedito sul passato attraverso oggetti di scena e materiali cartacei che raccontano le tournée e le programmazioni dell'epoca. Il teatro di figura rappresenta un punto di incontro tra l'arte performativa e quella figurativa, unendo narrazioni popolari e alta letteratura.

Si ringrazia il Museo La Casa delle Marionette per la partecipazione straordinaria all'iniziativa Aperti per Voi sotto le Stelle 2024. L'accesso a questo luogo è esclusivamente su prenotazione, con una donazione a favore del Touring Club Italiano; la prenotazione è valida per un solo partecipante; per prenotare più persone, è necessario effettuare una prenotazione separata per ciascun partecipante. Per prenotare la visita alla Casa delle Marionette consultare www.touringclub.it/sottolestelle.