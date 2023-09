A Casola Valsenio la Festa della Misericordia

Venerdì 8 settembre dalle ore 19:00 cena con tortelli, polenta, castrato, crocchette di pollo, patate, pomodori e cipolle. Alle ore 20:45 Nuova Arte Danza presenterà lo spettacolo “Alla grande”.

Sabato 9 settembre dalle ore 19:00 cena con chitarrini, tagliata, cosce e crocchette di pollo, patate, pomodori, cipolle. Alle ore 20:45 in programma “Canta che ti passa”, esibizione degli allievi del corso di canto (direzione artistica di Monia Visani).

Domenica 10 settembre alle ore 11:00 santa messa presso il cortile della Misericordia (via Soglia), in memoria di tutti i confratelli e le consorelle. A seguire benedizione degli automezzi. Alle ore 12:30 pranzo con tortelli, chitarrini, tagliata, cosce e crocchette di pollo, patate, pomodori e cipolle.

Durante tutte le giornate sarà possibile tesserarsi o rinnovare la propria adesione alla Confraternita di Misericordia per l’anno 2023/2024.