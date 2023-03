A 100 anni dalla nascita, una mostra in onore di Italo Calvino

La Biblioteca Oriani di Ravenna partecipa alle celebrazioni per il centenario della nascita di Italo Calvino proponendo la mostra di un’artista ravennate, Claudia Marinoni, che ha realizzato una serie di 18 opere che prendono spunto dal libro “Lezioni americane-Sei proposte per il prossimo millennio”. Le lezioni raccolgono i consigli del grande scrittore perché i valori della civiltà non vadano dispersi. I temi riguardano la Leggerezza, la Rapidità, l’Esattezza, la Visibilità, la Molteplicità e, non conclusa, la Coerenza. Tutte qualità che si prestano ad essere interpretate e proposte in forma astratta. La mostra è visibile dall'1 al 16 aprile, martedì e venerdì 8.30-13.30, lunedì mercoledì e giovedì 8.30-13.30; 14.30-18.30. Inaugurazione sabato 1 aprile alle ore 18.