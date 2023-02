A 150 anni dalla morte, si presenta un libro dedicato all'artista Romolo Liverani

Il 2022 è stato il 150° anniversario della morte di Romolo Liverani, pittore e scenografo faentino fra i più acclamati del suo tempo. L’artista, oltre ai numerosi allestimenti teatrali per le maggiori opere, è famoso per le sue innumerevoli vedute dei luoghi dove visse e lavorò, realizzando testimonianze che oltre a rappresentare un indiscusso valore documentale indelebile gli servirono ad alimentare la sua vena romantica del suo orizzonte compositivo.

In occasione del 150° anniversario dalla morte dell’artista faentino, la ‘BCC ravennate, forlivese e imolese’, la ‘BCC Milano’, città dove visse e lavorò per anni, e la ‘BCC Risparmio & Previdenza’, hanno voluto sostenere il progetto editoriale di Emanuele Gaudenzi per rendere omaggio a Romolo Liverani. Ne è nato un prezioso volume dal titolo ‘Romolo Liverani pittore e scenografo’, pubblicato dalla Tipografia Faentina Editrice, che verrà ufficialmente presentato a Faenza venerdì 3 febbraio, alle 18, al Ridotto del Teatro Masini in piazza Nenni 3. Alla serata, patrocinata del Comune di Faenza, interverranno il sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’autore del libro, Emanuele Gaudenzi, Claudio Casadio, storico locale e giornalista e lo scenografo Pietro Lenzini.