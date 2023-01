A 20 anni dalla scomparsa, un grande omaggio a Giorgio Gaber con il Trio GG

Sabato 7 gennaio, ore 21.30, si riparte con il Concerto del Buon Anno al Piccadilly di Faenza in via Cavour, a cura del MEI 25, con l'omaggio a Giorgio Gaber a 20 anni dalla scomparsa, a opera del Trio GG con Francesco Chiari, Lorenzo Rivola e Rita Zauli. Tre valenti musicisti faentini rielaboreranno i migliori brani del cantattore Giorgio Gaber, per una serata in suo ricordo, insieme alla Fondazione Gaber. In apertura ci saranno i Caveja, la band che ha vinto Faenza Rock nel 2021 e che ha dato alle stampe un singolo quest'estate prodotto da Gianluca Lo Presti, mentre dalle 22.30 arriva l'Anno Zero Party di Bodam Project con il Dj Dima.