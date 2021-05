A 200 anni dalla morte, Cervia ripercorre i tempi di Napoleone

Mercoledì presso l’Archivio Storico Comunale di Cervia è stata presentata l’iniziativa “Napoleone 1821-2021”, promossa dall’Associazione culturale Menocchio e dall’Archivio Storico Comunale di Cervia in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, al fine di approfondire la figura del condottiero francese e far conoscere alla cittadinanza il patrimonio archivistico del Comune.



L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti che si collocheranno da maggio a ottobre 2021. Si parte venerdì 8 maggio alle 17:30 presso il cortile della scuola primaria Pascoli con la lettura e la spiegazione dell’Ode Manzoniana del 5 maggio organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cervia “Maria Goia” con la partecipazione della Dottoressa Daniela Pucci, dirigente della Libera Università per gli adulti di Cervia e della dottoressa Francesca Scagliarini, la partecipazione è possibile previa prenotazione (in caso di maltempo l’evento verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina della biblioteca).

Dal 3 al 15 maggio sarà visitabile presso i locali della Biblioteca una mostra di materiale d’Archivio custodito presso l'Archivio Comunale riguardante l’età franco-napoleonica. La mostra ripercorre i cambiamenti, in alcuni casi radicali, avvenuti nella amministrazione e nella società locale nel periodo delle campagne napoleoniche in Italia. Per informazioni e orari: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it; WhatsApp: 328.1505916

Durante l’estate ci sarà poi un incontro tenuto in collaborazione con Agenda Filosofica nella kermesse “Filosofia sotto le stelle” ed in collaborazione con l’ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia saranno organizzate due passeggiate patrimoniali che avranno come argomento i lasciti più vistosi del periodo franco-napoleonico a Cervia.