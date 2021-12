A 25 anni dalla scomparsa si riscoprono gli scritti di Giovanna Bosi Maramotti

Mercoledì 15 dicembre, alle ore 16.00, presso la Sala della Casa del Volontariato in via Oriani 44 a Ravenna (primo piano), ha luogo la presentazione del volume “Una donna dal pensiero forte” dedicato a Giovanna Bosi Maramotti nel venticinquennale della morte. È, fresca di stampa, una cospicua raccolta di scritti editi, scritti inediti e testimonianze, curata da Andrea Maramotti e Ivan Simonini per le Edizioni del Girasole. All’incontro, che sarà presieduto da Guido Ceroni, interverranno Andrea Maramotti e l’Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia.

Pur abbastanza voluminoso, il libro, tra testi editi e inediti, raccoglie non più di un decimo della produzione scritta di Giovanna Bosi Maramotti. Sono stati riuniti per tema (il 25° di Giovanna coincide con il settecentenario dantesco) solo gli “scritti per Dante”, preferendo presentare gli altri scritti in ordine cronologico, per meglio dare l’idea della ricchezza di interessi che l'autrice ravennate riusciva a coltivare contemporaneamente.