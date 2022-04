A 32 anni dalla scomparsa, una retrospettiva dedicata a Domenico Dalmonte

Al ricordo del padre scomparso nel 1990, è dedicata una mostra retrospettiva, realizzata dal figlio Attilio Dalmonte in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella. Le antiche cantine di palazzo Frontali (Via Roma 3/A) sono la suggestiva cornice all’esposizione dedicata a Domenico Dalmonte, come già avvenne per la mostra del 2017. Da sabato 16 aprile 2022 a domenica 8 gennaio 2023 sarà possibile ammirare una ricca scelta di opere - oltre un centinaio - dell’artista brisighellese, che si cimentò nelle tecniche più diverse: xilografia, litografia, acquerello, calcografia, quadri ad olio oltre a numerosi disegni a carboncino, a matita e a penna. L’inaugurazione si terrà sabato 16 aprile, alle ore 17, con presentazione di Daniela Poggiali, responsabile delle Collezioni Grafiche e fotografiche della Biblioteca Classense di Ravenna. La mostra è visitabile sabato, domenica e festivi, dalle ore 15 alle ore 19.