A 50 anni dalla morte, musica e poesie in ricordo di Aldo Spallicci

Sabato 18 marzo, alle ore 20.45, presso la Sala Tamerice, via Vittorio Veneto 21, Castiglione di Ravenna, l'Associazione Culturale Umberto Foschi organizzerà una serata dedicata alla figura di Aldo Spallicci, nel cinquantesimo anniversario della morte, dal titolo "Splaldo, la Romagna non ti dimentica". L'attenzione sarà posta in particolare sull'opera compiuta da Spallici per la tutela e la valorizzazione del dialetto e delle tradizioni romagnole. Le più belle cante romagnole scritte da Aldo Spallicci saranno eseguite dal Coro Città di Forlì, diretto dal maestro Omar Brui. Durante il corso dell'incontro Gabriele Zelli ne traccerà un profilo storico, letterario e politico, mentre Radames Garoia e Nivalda Raffoni leggeranno poesie in dialetto romagnolo del poeta di Santa Maria Nuova. Ingresso libero.