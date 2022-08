A 50 anni dalla scomparsa, un omaggio al ceramista Riccardo Gatti

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 23 agosto, una nuova mostra intitolata “Omaggio a Riccardo Gatti e alla sua bottega”, a 50 anni dalla scomparsa dell'artista (1886-1972).

Gatti, artista faentino, è figura di ceramista tra le più prestigiose e importanti del secolo scorso. Con l’esposizione, ospitata dalla Cassa di alcuni pezzi appartenenti al collezionista Ubaldo Anzelmo di Marina di Ravenna si vuole rendere omaggio al grande artista e alla sua Bottega, che il nipote Dante (1936-2015) e il pronipote Davide hanno mantenuto in attività nello stile dell’arte ceramica faentina.



Sono molti gli artisti di fama mondiale che hanno scelto tale atelier per plasmare e cuocere alcune loro creazioni (tra i tanti, Baj, Ontani, Paladino, Burri, Kabakov, Sottsass, Fioroni, Echaurren, Motta, Chaimowicz…). A settembre l’artista Mimmo Paladino presenterà ufficialmente, nella basilica di San Francesco a Ravenna, il progetto per le nuove porte della Basilica; la struttura portante sarà in acciaio, con pannelli in terracotta modellate con argille toscane e faentine, con innesti di mosaico e bronzo; la produzione delle parti decorative avverrà in Faenza nel laboratorio di “Ceramica Gatti 1928”.