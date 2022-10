È in programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre a Villanova di Bagnacavallo la Festa della Madonna del Rosario, organizzata dalla Parrocchia Sant’Apollinare con musica, spettacoli, animazioni e gastronomia.

Venerdì 7, alle 20.45, la Vittorio Bonetti Band si esibirà in “Viaggi e Miraggi”. Vittorio Bonetti alla voce sarà accompagnato da Andrea Morelli (chitarra), Marco Dirani (basso) e Paolo Rubboli (batteria).

Sabato 8 alle 16 si terrà una lezione dimostrativa di Zumba e si proseguirà alle 18 con la camminata promossa dall’associazione VillaNordic. La serata, a partire dalle 21, sarà in compagnia di Gianni e Paolo Parmiani.

Domenica 9 alle 14.30 si potrà partecipare alla pesca parrocchiale e visitare il mercatino, mentre alle 15.30 ci sarà lo spettacolo per tutte le età “Christian Magic Show” e alle 18 ci si potrà divertire con i balli del Gruppo VillaDance. La giornata si concluderà alle 21 con l’intrattenimento affidato al “Quasi Trio”: Cristina Manfrini (voce), Marcello Martini (piano), Matteo Trovato (basso), Marco Riccio (batteria).

Tutte le sere dalle 19 sarà attivo uno stand gastronomico con varie specialità e con possibilità di asporto.

Le iniziative della festa si tengono negli spazi della Parrocchia di Villanova. È consigliata la prenotazione tavoli per cena e spettacoli al 339 7237490.

In occasione della festa, sabato e domenica saranno gli ultimi due giorni per poter visitare la mostra di Francesco Pilotti “Racconti, poesie, dipinti e sculture della natura” allestita presso la sala di lettura Gagliarini di Villanova, mentre domenica 9 ottobre alle 9.30 si terrà in piazza Tre Martiri lo svelamento del mosaico realizzato in memoria di Angela Rossetti alla presenza dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo e di familiari e amici.