A Bagnacavallo torna Cucù, rassegna culturale d'inverno a Palazzo Vecchio

Si terrà tra novembre e aprile a Bagnacavallo la seconda edizione della rassegna CuCù (Curiosità culturali) ideata e promossa dall’associazione Controsenso, con la direzione artistica di Michele Antonellini. Nata grazie anche a una nuova campagna di raccolta fondi che si è svolta nei mesi scorsi su ideaginger.it, la rassegna prevede cinque giovedì sera di spettacolo dal vivo, concerti e narrazioni, progettati per la sala di Palazzo Vecchio sempre secondo la formula che ha ispirato la nascita dell’iniziativa: «come andare a teatro, ma in una situazione più informale e più simile a un club».

Programma

- 16 novembre: Roberto Balzani e Gianni Parmiani. Una conversazione sulla romagnolità e la romagnolitudine tra uno storico e un attore, romagnoli entrambi.

- 18 gennaio: Farnedi canta Dalla, con Enrico Farnedi – voce, ukulele; Lorenzo Gasperoni – chitarra, cori; Mauro Gazzoni – batteria. Il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi, da sempre trombettista e voce della swing band The Good Fellas, dà vita a uno spettacolo completamente dedicato alle canzoni dell’artista bolognese.

- 15 febbraio: Eco del mare con Marta Abatematteo – voce, danza; Laura Francaviglia – chitarra, oud; Gianluca Carta – percussioni. Un viaggio attraverso il Mediterraneo che unisce le tradizioni musicali della terra d’origine degli artisti fondatori: il Salento pugliese, la Sicilia, la Sardegna.

- 14 marzo: Nilza Costa Quartet: Nilza Costa – voce; Daniele Santimone – chitarre; Roberto Rossi – batteria, percussioni; Maurizio Piancastelli – tromba, tastiere. La musica di Nilza Costa è un viaggio musicale ricco di contaminazioni fra Brasile, Africa e Europa; senza dimenticare l’improvvisazione.

- 11 aprile: Vittorio Bonetti, le sue canzoni e gli amici musicisti. Per la prima volta Vittorio Bonetti si esibirà in un concerto di sole canzoni scritte da lui in oltre trent’anni di carriera. A dargli man forte saranno musicisti amici: ospiti a sorpresa della serata.

Info e prenotazioni

Gli incontri sono in programma alle 21.

Ingresso: 16 novembre offerta libera; 18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo e 11 aprile 7 euro, gratuito per i minori di 18 anni. Apertura porte ore 20.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il patrocinio del Comune. Sostenitori principali: Credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese; Avis; Bottega Matteotti; Chiribilli. Altri sostenitori: Circolo Arci Casablanca, Associazione musicale Doremi, Associazione Amici di Neresheim.

Informazioni e prenotazioni (consigliate): 333 7981563; info@controsensobagnacavallo.it

Contatti social: Facebook Controsenso Bagnacavallo - YouTube Controsenso Bagnacavallo