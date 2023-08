A Bizzuno torna la Festa della Birra

Visto il successo della scorsa edizione di Beerzuno la festa della birra di Bizzuno di Lugo (RA), l’associazione di promozione sociale Bizzuno Insieme organizza quest’anno un’edizione con più novità e più intrattenimento. Nelle serate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 2023 si terrà la festa in stile bavarese presso il Parco dei Tigli di Bizzuno di Lugo (RA).

Sarà presente la famosissima birra Paulaner, noto marchio mondiale. Sarà presente in ben 4 versioni: Hell, Weisse, Maerzen e l’esclusiva versione Oktoberfest in concomitanza con l’apertura del festival originale Oktoberfest di Monaco Non mancheranno di certo i succulenti cibi tra cui i famosissimi “Cappelletti di Bizzuno” in due versioni tra ragù romagnolo o panna ed i garganelli alla zingara. La prima novità 2023 sarà lo STINCO BEERZUNO con patate rustiche fritte; una ricetta speciale con aromi e sapori nuovi per rendere straordinaria questa prelibatezza. Vi sarà poi il pollo allo spiedo, pizze fritte e piadine romagnole (prosciutto o salame). Come contorno le classiche patate fritte in versione rustica. Altra novità 2023 sarà il dolce: il BIRRAMISU', la variante del famoso Tiramisù ma con la birra!



Venerdì 1 settembre sarà presente il gruppo rock Mystic Doll. gruppo musicale di Rock alternativo dagli anni 80-90 ai giorni nostri.

Sabato 2 settembre la serata sarà allietata dai Mama Mouse. Da ben 25 anni questi 4 ex ragazzi romagnoli, si divertono a rimaneggiare la musica pop e rock degli anni 80.

Domenica 3 settembre vi saranno quattro belle ragazze che suonano hard rock/glam anni '80'90: le Whisky Wives!

Un’altra novità per quest’anno sarà il BEERPONG, un gioco di abilità a squadre che si terrà solo domenica 3 settembre (iscrizione obbligatoria entro sabato 2 settembre al 339 189 8828).

Lo Stand Gastronomico accompagnerà tutte le sere dalle ore 19 mentre gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Sarà presente anche un’ area dedicata ai più piccoli con un gonfiabile GRATUITO ed un’ area giochi del Parco dei Tigli.

L’evento sarà possibile grazie alla fidata collaborazione di tutti gli sponsor e da moltissimi volontari che, con il loro massimo impegno, organizzano questo stupendo evento.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/261642116349538