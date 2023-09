A Bottega Matteotti le illustrazioni per l'infanzia di Vito Baroncini

La vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 22 ottobre “Amori”, personale di Vito Baroncini. In mostra ci sono le sue illustrazioni per l’infanzia.

Da sempre appassionato di cinema, fumetti, romanzi, fiabe e favole, autodidatta nel disegno, Vito Baroncini frequenta corsi di perfezionamento in illustrazione per l’infanzia e non, a Sarmede e Macerata. Dopo aver pubblicato fumetti su riviste e libri illustrati, trova la sua dimensione nell’uso della lavagna luminosa, con la quale produce diversi spettacoli per l’infanzia. Nel 2014 l’incontro con Cinemovel Foundation porta alla realizzazione di due spettacoli: “Mafia Liquida” e “Rifiutopoli”, con i quali gira l’Italia e diversi paesi europei. Attualmente svolge attività di insegnamento e, sempre con Cinemovel, sta lavorando alla realizzazione di un seguito dello spettacolo “Mafia Liquida”.

“Amori” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo.

Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26 – Bagnacavallo) e con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it