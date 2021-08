A Brisighella Calici sotto i Tre Colli “Le Stelle nel Borgo”

Sabato 7 agosto dalle ore 20 il centro storico di Brisighella (Piazza Marconi) verrà animato da “Calici sotto i Tre Colli - Le Stelle nel Borgo”. L’evento si presenterà in una diversa veste grazie alla presenza straordinaria di Borgo DiVino in Tour, il format nato per promuovere due realtà italiane – quella storica e quella enologica – conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Quello di Brisighella sarà uno dei cinque eventi sul territorio nazionale, promosso dall’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, in collaborazione con importanti Tour Operator quali Valica, Experience Lab ed Ecce Borghi: un intero borgo sarà palcoscenico naturale della manifestazione e in questo contesto verranno allestite aree espositive e di degustazione in grado di soddisfare tanti winelover e foodies attenti alla qualità del prodotto vitivinicolo ed enogastronomico nazionale ed internazionale. I ristoranti di Brisighella esalteranno questo connubio straordinario con i loro piatti di qualità e la loro accoglienza.

Dalle ore 21.30, l’armonia e la grande anima della musica di “Strade Blu” farà tappa a Brisighella nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Via Spada, che accoglierà lo spettacolo “Nuove Consonanze - Viaggio ai confini di Morricone”: la musica che sa disegnare lo spazio, rivissuta come in un’avventura, con le letture scelte di Giulia Perelli a legare il racconto.

L’intera serata è frutto della collaborazione fra Proloco Brisighella, Amministrazione Comunale, Associazione Strade Blu e Borghi diVino in Tour dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia”.

Quest’ultima promuoverà vini e cantine con degustazioni anche nelle serate di venerdì 6 e domenica 8 agosto, sempre in centro storico a Brisighella, piazza Marconi.

Ingresso gratuito, offerta libera.

Prenotazione obbligatoria: www.stradeblu.org; Infoline: 320 0374633 – 347 8932009; info@stradeblu.org.

Pro Loco Brisighella 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it – www.brisighella.org.