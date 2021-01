A Carnevale laboratori creativi per bimbi e genitori

Il Centro La Filanda di Faenza ha deciso di organizzare, per il periodo di Carnevale, una serie di laboratori online per i bimbi a cura di Anna Maria Taroni.

I pomeriggi del 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16 febbraio, alle ore 16.30, appuntamento fisso sulla pagina Facebook del Centro con un laboratorio creativo a tema che appassionerà bimbi e genitori. Una possibilità per vivere lo spazio creativo con i propri genitori, nonni, zii, per costruire e raccontare storie, divertendosi con l'utilizzo di tanti materiali.



Volto noto per i clienti del Centro, l’arteterapeuta faentina Anna Maria Taroni collabora con La Filanda ormai da diversi anni: nel 2017 ha anche pubblicato il libro “La Filanda delle Emozioni – racconti, laboratori, percorsi per crescere con arte”, edito da Rusconi Editore, libro patrocinato dal Comune di Faenza, nato dalla raccolta di anni di lavoro all’interno delle scuole del territorio.

Le attività di Carnevale proposte sono completamente gratuite. I laboratori sono consigliati per bambini dai 3 anni.