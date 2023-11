A Casola Valsenio si festeggia il Natale: tanti gli appuntamenti in programma

Da venerdì 1° dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 Casola Valsenio verrà animata dagli eventi della rassegna “Casola Natale di Stelle”, da sempre espressione di un associazionismo locale che rappresenta un punto di forza per la vita culturale del paese.

Negli ultimi giorni di ottobre la consulta del volontariato, a cui aderiscono le numerosissime associazioni del paese, si riunisce per programmare a regola d’arte un calendario di eventi ed appuntamenti natalizi che possano impreziosire la magia del Natale e coinvolgere cittadini e visitatori a 360 gradi, spaziando attraverso numerosi temi di stampo culturale: dalla musica al teatro, dalle letture e presentazioni agli eventi di beneficenza a favore di enti e realtà mediche e sociali.

Gli eventi prenderanno il via venerdì 1° dicembre con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Svarioni sul tema dell’Odissea…rotta su Ciata” della sorprendente compagnia “La Partecipanza” che, guidata dal regista Marco Mancinella, sta riscuotendo un enorme successo con il suo teatro fatto di ironia e dissacrazione, rivisitando temi classici in chiave moderna e cucendoli con l’attualità.

Il teatro la farà da padrone anche il 23 dicembre, con lo spettacolo “Sotto le coperte non c’è miseria” della “Compagnia della Luna” di Cesena, tratto dall’omonimo libro dello scrittore e giornalista casolano Beppe Sangiorgi.

Numerose le serate dedicate alla musica, tra cui la tradizionale “Serata IOR, Musica per la Vita” curata e diretta dal maestro Daniele Faziani, l’attesissimo concerto degli allievi di canto della musicista casolana Monia Visani, che porterà in scena lo spettacolo “Fiabe In-Cantate”, il concerto di Natale della banda G. Venturi di Casola Valsenio e il suggestivo concerto presso la magica Abbazia di Valsenio.

Grande spazio sarà inoltre dedicato alle presentazioni di libri e pubblicazioni e agli approfondimenti di temi estremamente attuali, tra cui la serata dedicata al volume “Le colline fragili”, a cura dello “Spekkietto”, in cui verranno proiettate immagini del prima e del dopo della grande alluvione di maggio, che ha cambiato per sempre il territorio casolano.

Nei mesi di dicembre e gennaio proseguirà l’intensa attività dell’associazione Nuova Cinesenio, che con grande coraggio ed impegno a partire dal 2022 ha permesso al paese di riattivare il cinema comunale.

Questi eventi, e molti altri, fanno del programma “Casola Natale di Stelle 2023” un ottimo motivo per visitare Casola Valsenio e viverla anche solo per un giorno, riscoprendo una dimensione piccola ma estremamente viva ed interessante.

Programma completo sul sito web del Comune di Casola Valsenio e su www.casolaromatica.it.