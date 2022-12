A Casola Valsenio torna l'antica fiera di Santa Lucia

Domenica 11 dicembre ritorna l’Antica Fiera di Santa Lucia a Casola Valsenio. Il programma dell’Antica Fiera, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio, prevede:

alle ore 10.00, nelle vie del centro storico, apertura del Mercatino di Santa Lucia, con oggetti di artigianato e prodotti del territorio

dalle ore 10.00, in Piazza Sasdelli, iscrizioni alla “Camminata dei Babbi Natale”

alle ore 11.30, in Piazza Sasdelli, apertura del Punto Gastronomico a cura della Pro Loco di Casola Valsenio (operativo tutto il pomeriggio)

alle ore 14.30, in Piazza Sasdelli partenza della “Camminata dei Babbi Natale”. Una passeggiata rilassante di circa 40 minuti per le vie del paese. I partecipanti che indosseranno un accessorio alla Santa Claus (cappello, barba, costume, ecc), riceveranno una bevanda calda in omaggio all’arrivo

alle ore 15.30 in Piazza Sasdelli, benvenuti nella “Casa di Babbo Natale”, dove i bambini consegneranno la loro letterina a Babbo Natale in persona

Alle ore 16.30 in Piazza Sasdelli Concerto di Natale con Musica Natalizia dal vivo