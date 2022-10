A Castel Bolognese la Festa del Volontariato

Per il secondo anno consecutivo alcuni giovani volontari del Tavolo Sociale di Castel Bolognese saranno promotori e organizzatori della Festa del Volontariato del Tavolo Sociale. “GO! Giovani Operativi” - questo il titolo scelto per l’edizione 2022 - si terrà sabato 15 ottobre dalle 17.00 alle 24.00 in Piazza Bernardi e nel Chiostro Comunale.

Dopo due anni difficili, i giovani volontari rilanciano un appuntamento importante per il territorio: un momento conviviale e un’occasione in cui le associazioni si presentano e fanno conoscere il valore del loro operato.

Il programma della festa prevede attività promosse dalle associazioni per far conoscere i diversi tipi di servizi offerti alla comunità. Ad esempio, i volontari della Misericordia mostreranno le funzioni dell’ambulanza e come intervenire in un primo soccorso o nella movimentazione di persone disabili. Oppure l’Emporio Solidale, che farà conoscere ai cittadini il “Passamano” per la raccolta di vestiti usati.

Durante l’evento sarà inoltre possibile per chiunque iscriversi alla Banca del Tempo, un metodo per coordinare i volontari di Castel Bolognese e dar loro la possibilità di offrire le proprie ore per il servizio in diverse Associazioni.

Il programma:

- Dalle 17.00 alle 19.00: attività sportive a cura delle società di Castel Bolognese

- Ore 18.00: apertura stand gastronomico a cura di Pro Loco e Portofranko

- Ore 19.00: spettacolo musicale con gli allievi della Scuola di Musica “Nicola Utili”

- Ore 21.00: presentazione del Tavolo Sociale

- Ore 21.30: intrattenimento musicale

Il Tavolo Sociale è stato istituito dal Comune di Castel bolognese nel 2014, è coordinato dall'assessorato ai servizi sociali e animato dalle associazioni di volontariato aderenti: Confraternita della Misericordia, Cav, Caritas Parrocchiale, Associazione Papa Giovanni XXIII, Anffas Faenza, Pro loco, Auser Centro Sociale, Avis.