A Castel Bolognese spazio alla musica: al via la rassegna "Armonie"

Come in un’ideale staffetta, il ricco cartellone degli eventi culturali “A Castello per Natale” si chiuderà con un appuntamento dedicato alla memoria della Shoah – la presentazione della graphic novel “Bartali. La scelta silenziosa di un campione” della fumettista Lorena Canottiere in programma il 25 gennaio alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale – e passerà il testimone alla rassegna musicale “Armonie”, che prenderà il via il 29 gennaio con un appuntamento eccezionale in memoria dell’Olocausto.

Il calendario di “Armonie” prevede quattro appuntamenti musicali, tutti presso la suggestiva settecentesca Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia. La rassegna è organizzata dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con la Pro Loco, la Cooperativa “La Corelli” e quattro cantine vinicole castellane. La rassegna si arricchirà infatti con l’abbinamento di ciascun appuntamento musicale con un evento di degustazione.

Gli spettatori potranno così apprezzare gli spazi della settecentesca chiesetta, le produzioni vinicole di qualità del territorio e un repertorio musicale variegato. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese ambisce ad armonizzare diverse eccellenze del territorio in un unicum di bellezza e arte.

Il programma di “Armonie”

Domenica 29 gennaio 2023 ore 18.00

L’URGENZA DI VIVERE

Reading musicale in memoria dell’Olocausto

Teresa Maria Federici, voce narrante

Nicholas Gelli, clarinetto

Musiche di Berio, Bettinelli, Stravinskij

Reading di sensibilizzazione sulla Shoah, su testi di Primo Levi, alternati alla musica per clarinetto solo di Bettinelli, Strawinsky e Berio. Un incontro di doverosa sensibilizzazione sul dramma di cui nessuno si può dimenticare. La voce è di Teresa Maria Federici, docente di Lettere, Latino e Storia specializzata nella lettura ad alta voce e autrice di numerosi testi per “La Corelli”.

Nicholas Gelli, già primo clarinetto de “La Corelli”, vanta collaborazioni prestigiose con numerosissime orchestre italiane e con il Teatro alla Scala di Milano.

Serata in collaborazione con la cantina Costa Archi.



Domenica 12 febbraio 2023 ore 18.00

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Concerto di carnevale

Drammaturgia e messinscena di Simone Marzocchi

Ensemble Tempo Primo

Jacopo Rivani, direttore

Marco Montanari, attore

Musiche di C. Saint-Saëns

Produzione La Corelli (2015)

La musica di Saint-Saëns, di matrice classica, trova nel “Carnevale” un apice di freschezza e originalità: composto come semplice divertimento in occasione di una festa tra amici musicisti, finì per diventare una delle pièce più amate dal grande pubblico, grazie al suo carattere brillante e ironico. L’opera si presenta come una divertente galleria musicale in 13 quadri, ognuno dei quali è ispirato ad un diverso animale: una carrellata di personaggi in musica in grado di stimolare la fantasia dei bambini e sedurli attraverso l’espediente ludico e immaginifico. Accompagnati per mano in un percorso musicale coinvolgente e interattivo dall’Ensemble Tempo Primo, i giovani ascoltatori impareranno a riconoscere l’aspetto e il timbro dei diversi strumenti musicali, familiarizzando con le loro caratteristiche e con gli elementi costitutivi del linguaggio musicale.

Serata in collaborazione con Tenuta Masselina.

Si invitano i bambini a partecipare in maschera!



Domenica 26 febbraio 2023 ore 18.00

IL MONDO DELL’IMPROVVISAZIONE

Piano solo

Pietro Bertrani, pianoforte

Musiche di autori vari

Artista eclettico con all’attivo una carriera brillante e in continua ascesa, autore di numerose incisioni discografiche, Pietro Beltrani viaggia nel tempo attraverso l’interpretazione di pagine che vanno dal classicismo galante sino ai giorni nostri, con particolare accento sul jazz e l’improvvisazione, in un coinvolgente dialogo con il pubblico.

Serata in collaborazione con Fattoria Camerone.



Domenica 12 marzo 2023 ore 18.00

A TUTTE LE DONNE

Concerto per la Festa della Donna

Duo Elegia

Giada Rizqallah, violino

Elena di Dato, chitarra

Musiche di Dowland, Giuliani, Bach

Per l’occasione verrà suonato il violino Nicola Utili di proprietà del Comune di Castel Bolognese e verrà presentato il nuovo logo della Scuola comunale di musica “N. Utili”.

Serata in collaborazione con la Cantina Bertoni.



L’ingresso ad ogni spettacolo e le degustazioni dei vini sono gratuiti. Nella sala delle degustazioni, allestimento di Vedute di Castel Bolognese del pittore Luciano Bacchilega.

Per info: Comune di Castel Bolognese - Servizio Cultura Tel. 0546 655836 www.comune.castelbolognese.ra.it