A Castel Bolognese una serata dedicata alla carità con i ragazzi del “Mato Grosso”

Giovedì 31 marzo appuntamento alle ore 20.30 nella ex Chiesa Santa Maria della Misericordia (Via Emilia 88), con i ragazzi del “Mato Grosso” che, in collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, hanno organizzato una serata in cui presenteranno un progetto educativo per il territorio e un progetto rientrante negli obiettivi dell’Agenda 2030. L’invito è rivolto alle aziende presenti sul territorio e a tutti i cittadini castellani.

L’Amministrazione ha accolto questa proposta inclusiva generazionale dove la presenza di imprenditori assieme ai cittadini può donare un contributo di esperienza a questi ragazzi per realizzare il loro progetti. Ascoltare la voce dei giovani oggi è più che mai importante: essi rappresentano il futuro a cui dobbiamo dare fiducia nonostante il periodo che stiamo vivendo. Infine, nelle giornate di sabato 2 aprile e domenica 3 aprile i ragazzi del “Mato Grosso” faranno una raccolta di materiale riusabile nel comune di Castel Bolognese.