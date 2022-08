A cena con l'autore: Enrico Franceschini presenta "Un'estate a Borgomarina"

Ultima serata per l'iniziativa "A cena con l'autore" al Clan 292 di Cervia. Venerdì 12 agosto arriva un nuovo giallo di Enrico Franceschini: tra pedinamenti notturni, gite al faro, gare di tuffi dal molo, abbuffate di pesce, e topi di biblioteca, ci vorrà una lunga estate per scoprire i segreti che animano Borgomarina. Un giallo che affonda le radici nella Storia, una felliniana commedia sull’amicizia, sullo sfondo del mito nazionalpopolare delle vacanze italiane. Modera l'evento il giornalista Maurizio Marchesi. Cena alla carta dalle ore 20, presentazione libro alle 21,30. Ingresso libero. Per info e prenotazioni 345 2321907 - direzione@clan292.it

Gallery