A Cervia è il momento di Eleazaro Rossi in "The Eleazaro Experience"

Testa di serie della Stand up Comedy italiana, ELEAZARO ROSSI sarà protagonista al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia domenica 13 marzo alle ore 21 con la comicità irriverente e dissacrante del suo spettacolo The Eleazaro Experience.

Con il suo show, l’Artista forlivese porta sul palco la sua vita, raccontata con l’inconfondibile sarcasmo che ne contraddistingue lo stile.

Un vero e proprio flusso di coscienza che parte dall’infanzia, dal nome particolare che i genitori hanno scelto per lui, fino alla singolare educazione ricevuta…

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) sabato 12 marzo dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendite on line: www.vivaticket.it

Prezzi: 15 euro

Info: 0544/975166 e www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.