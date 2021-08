A Cervia "I tre porcellini"

Il cartellone dedicato ai bambini e alle famiglie all’Arena dei Pini di Cervia-Milano Marittima prosegue, mercoledì 11 agosto alle ore 21.15, con un grande classico: I tre porcellini, una rivisitazione della compagnia Fondazione Aida della favola a tutti nota con musiche che passano dal rock leggero a un accattivante stile country! Melodie orecchiabili che coinvolgono i bambini e proiettano gli adulti in un’atmosfera giocosa.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Massimo Lazzeri ed è interpretato da Riccardo Carbone, Fabio Slemer ed Emanuele Sbarbaro, insieme ai pupazzi creati da Gino Capelli.

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa, con l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo che li perseguita. Se non fosse che, all’inizio della storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale, canta il suo pezzo forte, ma… non viene accettato! Se non fosse che il lupo, sbagliando strada, arriva ad una casa di mattoni dove crede di trovare un porcellino, ma dalla quale invece esce… una vecchina, che altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso (che questo lupo non ha nessuna intenzione di mangiare!). Se non fosse anche che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, decidono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, la “Pig Band”.

Tre attori quasi invisibili animano cinque pupazzi. Cantano, ballano, saltano, corrono (chi più, chi meno…) su una verde collina che si trasforma via via in una casa di paglia, di legno e di mattoni, in una strada di campagna e in un albero di mele. Una nonna nella storia sbagliata (o sarà lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre allegri porcellini e un lupo, che ha un’unica passione (quella della musica) e un’unica paura (quella dei bambini)!



Biglietti: 5 euro (posto unico)

Prenotazioni telefoniche: al numero 0546 21306 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket.

Posti numerati e distanziati.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia.

Info: www.accademiaperduta.it