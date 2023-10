A Cervia la mostra "Il fragile equilibrio della biodoversità"

La biodiversità protagonista della mostra fotografica che si terrà al MUSA, museo del sale di Cervia dal 1° novembre al 17 dicembre. Visitabile dal 1 novembre al 17 dicembre a MUSA museo del sale di Cervia la Mostra “ Il fragile equilibrio della Biodiversità”. In esposizione 14 fotografie di Florio Badocchi, Valentina Caroli, Stella Corona, Edoardo Errani, Wilma Guerrini, Laura Manaresi, Carlo Mascellani, Andrea Piazza.

Per biodiversità si intende la varietà di tutte le forme di vita presenti sulla Terra: comprende il numero di specie, le loro variazioni genetiche e l'interazione di queste forme viventi all'interno di ecosistemi complessi. Negli ultimi anni stiamo purtroppo assistendo a un significativo calo della biodiversità: alcune specie scompaiono, altre sono in via di estinzione, altre a rischio e quindi da tutelare. Tutto questo è causato dagli interventi dell’uomo, con conseguenze come i cambiamenti climatici e la perdita di habitat per piante e animali. Sulla Terra tutto è interconnesso e anche un piccolo gesto non sostenibile può portare a gravi conseguenze, se diventa un’abitudine condivisa. L’obiettivo 15 di Agenda 2030 mira a proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri: utilizzare in modo sostenibile le foreste, fermare la desertificazione e il degrado del territorio, salvaguardare la biodiversità. Per contrastare questo problema, sempre più allarmante, è necessario partire dalla conoscenza dell’ambiente che ci circonda, dalla riscoperta del nostro territorio e delle specie animali e vegetali che lo caratterizzano. Un viaggio nella natura, che possiamo vivere al MUSA Museo del Sale di Cervia con la mostra “Il fragile equilibrio della biodiversità”. La mostra è curata da Cooperativa Atlantide

Orari di apertura del museo : sabato domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00