A Cervia torna “Il Sarchiapone”: 31° Carosello comico dedicato a Walter Chiari

Torna per la sua 31° edizione Il Sarchiapone, la famosa manifestazione dedicata alla comicità, ideata da Bruno Guidazzi in arte “Zimbo” in memoria dell’istrionico attore Walter Chiari – di cui fu a lungo collaboratore e manager ma soprattutto amico.



La serata, ad ingresso gratuito, si svolgerà in Piazza Garibaldi sabato 23 luglio a partire dalle 21.15.

La conduzione della kermesse è affidata al comico Andrea Vasumi e a Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e conduttore di programmi televisivi.



Spettacolo, musica, cabaret, giovani talenti, ricordi e risate si susseguiranno sul palco del Sarchiapone che, oltre a costituire un’importante vetrina della comicità nazionale, è stato trampolino di lancio per numerosi attori, ora famosi.



Il successo della trentunesima edizione del Sarchiapone sarà assicurato dalla verve degli ospiti e dalla partecipazione del pubblico delle grandi occasioni che ogni anno gremisce la piazza e non mancherà di applaudire la rappresentazione. Interverranno alla serata il comico e cabarettista Duilio Pizzocchi, il vincitore del ‘Premio Alberto Sordi’ al Faenza Cabaret Alessandro Ciacci, l’attore comico e cabarettista Stefano Chiadaroli, Gian Piero Sterpi e Alessia De Pasquale dal festival comicità di Modena; l'imitatore Claudio Lauretta, il barzellettiere e vincitore de “La Sai L'ultima” Willer Collura, il critico musicale e televisivo Rudy Zerby e il cantautore e musicista Alberto Bertoli.



Durante la serata sarà assegnato il “Premio Walter Chiari 2022” a un personaggio dello spettacolo che si è distinto nella stagione 2021-2022.

La manifestazione è, organizzata dalla famiglia Guidazzi in collaborazione con il comitato Cervia Centro e il Comune di Cervia.



L’ingresso è GRATUITO.