A Cervia un Festival per Grazia Deledda: appuntamento a villa Caravella

Un festival per non spezzare il filo della memoria, per rendere omaggio, in modo continuativo e perenne, alla sua cittadina onoraria piu’ illustre, promuovendone l’opera tra le nuove generazioni. Ma anche un festival per creare un legame tra una dimora storica, i cui muri conservano ricordi e memorie, e la città che intende valorizzare anche i luoghi vissuti dalla scrittrice per far conoscere a tutti la storia e la locazione della ‘’casa color biscotto’’, appartenuta all’unica donna italiana ad avere vinto il Premio Nobel per la Letteratura. Per 15 anni Cervia e’ stata il rifugio estivo di Grazia Deledda, che l’ha ricordata e rappresentata in almeno quattro dei suoi romanzi e in una dozzina di novelle.



La prima edizione di un Festival ‘’A Cervia per Grazia Deledda’’ si terrà il 13 e 14 maggio proprio a Villa Caravella, la casa comprata dalla scrittrice dopo il Premio Nobel del 1926, che le servi’ per mettere solide radici nella citta’ scelta come suo ‘buen retiro’ fin dal 1920. Innumerevoli le testimonianze dei legami con Cervia: dall’amicizia con l’educatrice Lina Sacchetti e alla ‘dottoressa dei poveri’ Isotta Gervasi, al sodalizio letterario con gli scrittori Marino Moretti, Antonio Baldini e Alfredo Panzini, all’affetto che la legava all’umile stagnino Trucolo, ‘’il gobbino dalla goccia di stagno’’, reso immortale dai suoi racconti. La ‘traccia’ piu’ evidente e’ la dimora storica di via Cristoforo Colombo, ceduta dagli eredi a privati nel 1979. La villetta mantiene l’aspetto esterno originale ma l’interno, non essendo soggetto a vincoli, non comunica piu’ la presenza dell’illustre. Anche il giardino che la circonda ha perso la sua destinazione originaria, essendo destinato a parcheggio di pertinenza del vicino hotel, che appartiene agli stessi proprietari della casa. A seguito di una recente campagna stampa, il Comune di Cervia ha avviato contatti con la proprieta’ che ha condiviso di mettere a disposizione l’area per il festival deleddiano. L’Associazione ‘’Grazia Deledda, una Nobel a Cervia’’, costituitasi sull’onda di questo interesse, ha voluto sfruttare pienamente questa opportunita’ organizzando il primo festival deleddiano cervese, un inedito nella vita culturale della citta’. ‘’Ma la nostra ambizione e’ di riuscire a recuperare stabilmente ad un uso pubblico almeno il giardino di Grazia che, liberato dalle auto, potrebbe diventare una stazione di grande interesse culturale e turistico’’, dice Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione.



‘’Dalla nostra associazione parte un appello alle istituzioni: una soluzione non e’ impossibile visto che stiamo ragionando di identita’ storica e nuove opportunita’ di offerta turistica’’. Per recuperare almeno in parte la sua funzione di giardino, durante il Festival l’area sara’ allestita con piante e fiori. Nella due giorni si alterneranno conversazioni tra scrittrici, letture di testi, teatro, laboratori didattici, musica e gastronomia. ‘‘Grazia Deledda, una ribelle nel paese del vento’’ sarà il tema conduttore di una conversazione tra le scrittrici Rossana Dedola, Cristina Marconi e Grazia Verasani, con il coordinamento di Elena Gagliardi. Il suo carattere ribelle e’ stato il passpartout che le ha aperto il mondo della lettura e della scrittura, accompagnandola fino al traguardo piu’ ambito: la fama agognata, il Nobel inseguito. Un percorso netto di emancipazione, valido esempio ancora oggi. ‘’Cuore ci vuole, null’altro’’, una citazione da ‘’Canne al vento’’, fara’ da filo conduttore ad una maratona deleddiana, curata dall’attrice Lelia Serra: voci note e meno note si misureranno con i testi delle novelle cervesi di Grazia Deledda fino ad esaurimento.



‘’Grazia Deledda e l’omino dalla goccia di stagno’’ e’ invece il titolo dello spettacolo di Teatro di Figura di Vladimiro Strinati con un inedito assoluto: Trucolo che diventa maschera, proseguendo il suo cammino verso l’eternità al fianco di Grazia, burattina dai bei capelli bianchi e dal vestito elegante. Domenica 14 maggio, i sindaci di Cervia Massimo Medri e di Nuoro Andrea Soddu scopriranno una targa storica di fronte a Villa Caravella, che valorizzerà la dimora come tappa di un percorso culturale e del progetto Luoghi d’autore. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comitato per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, del Comune di Cervia e del Comune di Nuoro, oltre che della Regione Emilia-Romagna. Molte le collaborazioni, in particolare da parte delle scuole Deledda, Pascoli e Liceo linguistico. Il Festival e’ il primo, ma non l’unico progetto dell’Associazione che intende promuovere l’eredita’ della scrittrice attraverso molteplici iniziative, seguendo il percorso avviato dal Patto di Amicizia siglato tra Cervia e Nuoro nel nome di una scrittrice che ha magistralmente raccontato la terra di Sardegna amando smisuratamente la ‘bella verde e ventosa Cervia’.



L’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta: “L’Amministrazione comunale sostiene lo spirito di questo Festival e riconosce l’importanza della figura di Grazia Deledda. Questo evento va a integrare il programma di iniziative partito a novembre 2021 per celebrare i 150 anni dalla nascita della nostra cittadina onoraria, che intendiamo continuare a valorizzare e ricordare”