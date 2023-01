A Cervia una nuova passeggiata patrimoniale

L’Associazione FESTA, che riunisce i facilitatori dell’Ecomuseo del sale e del mare, continua il programma delle passeggiate patrimoniali invernali, dedicate all’identità di Cervia e all’incontro con i testimoni della sua storia e della sua bellezza. In collaborazione con il Comune di Cervia e con il patrocinio dell’Ente Parco del Delta, domenica 29 gennaio è in programma la passeggiata patrimoniale I GIORNI DELLA MERLA, con questo programma: dopo il ritrovo alle 10:30 alla torre San Michele, dove il Presidente e i facilitatori di FESTA presenteranno l’associazione e le passeggiate, il pescatore Luciano Sartini parlerà dei giorni gelati in mare e in spiaggia. Poi, in viale Roma, il volontario colto Augusto Pezza illustrerà la presenza delle ghiacciaie a Cervia e delle dolci merende agli angoli delle strade; insieme a lui Massimiliano Costa, direttore del parco del Delta, farà alcune riflessioni sui cambiamenti climatici e sul perché oggi non è più così freddo. Ci si sposterà poi nel giardino prospiciente la biblioteca comunale Maria Goia, dove verrà illustrata la storia della tipografia Saporetti e dove l’appassionato studioso di Cervia Paolo Maraldi condividerà i suoi ricordi su freddi inverni e docce calde gratuite.

Da lì ci spostiamo a Musa, Museo del sale, dove il narratore Vladimiro Strinati ci riporterà le storie raccolte sul portocanale e dove ci sarà per tutti una calda sorpresa.

La partecipazione è gratuita e non servono prenotazioni.

Per informazioni associazionefesta@gmail.com oppure telefonando al 3343298097

L’associazione FESTA, da sempre attenta ai percorsi partecipativi e al coinvolgimento della comunità, ha anche il piacere di comunicare che all’ultimo bando regionale per la partecipazione è risultata prima nella graduatoria dell’intera Regione con il progetto LA CASA DEI MAESTRI, che durante l’anno 2023 creerà le condizioni a Cervia di incontro con quattro grandi testimoni della nostra contemporaneità.