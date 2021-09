A Conselice torna la celebrazione della Libertà di Stampa

Compie 15 anni il monumento alla libertà di stampa ospitato a Conselice. E, come di consueto, per l'occasione l'amministrazione comunale organizza un fitto calendario di iniziative per celebrare la ricorrenza. Il cuore delle manifestazioni sarà venerdì 1° ottobre, alle 10 in piazza Libertà di Stampa. Dopo gli interventi del Sindaco di Conselice Paola Pula, interverranno Asmae Dachan, giornalista freelance italo-siriana e scrittrice, Valerio Lo Muzio, giornalista e videoreporter, Ivano Artioli, presidente provinciale Anpi, Mattia Motta, segretario generale aggiunto della Fnsi, Matteo Naccari, presidente dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna e il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso.

La principale novità di quest’anno è la realizzazione del progetto annunciato proprio a Conselice nel 2019 dal presidente della FNSI Giuseppe Giulietti: la costituzione di un nuovo organismo di controllo sulla libertà di informazione. Comune di Conselice, Aser e Federazione nazionale della Stampa italiana firmeranno l'atto costitutivo dell'Osservatorio permanente per la vigilanza e il monitoraggio sulla libertà di stampa. Sarà presente anche Paolo Berizzi, giornalista e scrittore. Seguirà la consegna del premio "Camillo Galba" da parte dell'Associazione Stampa Emilia Romagna all'Istituto scolastico "Felice Foresti" di Conselice e Lavezzola e poi, alle 12, il focus in Teatro comunale su "Il lavoro dei giornalisti e la libertà di informazione": Mattia Motta intervista Asmae Dachan e Valerio Lo Muzio.