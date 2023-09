A Cotignola la "Festa dello Sport"

Torna sabato 7 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele II, la Festa dello sport di Cotignola. Il programma prevede alle 16.30 la parata delle associazioni sportive per le strade del centro, accompagnate dalla banda filarmonica «Ludovico Ariosto» della città di Ferrara. A seguire, premiazione delle eccellenze sportive da parte dell’Amministrazione comunale. La manifestazione si svolge all’interno della 61esima Sagra del vino tipico romagnolo (5-8 ottobre), organizzata dalla Pro Loco di Cotignola in collaborazione con la rete di imprese Cotignola Invita.



Dal 25 settembre al 7 ottobre è in programma un intenso calendario di attività ludico motorie, a cura delle associazioni sportive, all’interno delle scuole dell’infanzia e primarie di Barbiano e Cotignola, dell’asilo «Carlo Maria Spada» e della scuola secondaria di primo grado «Luigi Varoli». Le attività coinvolgono centinaia di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.



Numerosi anche gli eventi organizzati negli spazi comunali, nei giorni che precedono la festa.

Lunedì 25 settembre inizia un percorso di quattro incontri di mindfulness, che si terrà il lunedì dalle 20.15 alle 21.45 nella sala polivalente di palazzo Tarlazzi (corso Sforza 48). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo nome, cognome, comune di residenza e recapito telefonico alla mail eventi@comune.cotignola.ra.it.



Mercoledì 27 settembre dalle 16 alle 18, nella sala polivalente del parco Pertini c’è «Il carrello della salute. Impariamo insieme a gestire la nostra alimentazione quotidiana», incontro pubblico a cura di Ausl della Romagna.



Giovedì 28 settembre alle 18.30 al teatro Binario è in programma la presentazione del libro di Giordano Dalmonte Calcio che passione! 100 campionati di serie A. Sintesi storica, stagione per stagione, dalle fonti giornalistiche e televisive. Sarà presente Eraldo Pecci, autore della prefazione; modera Fabio Pagani.



Sabato 30 settembre all’interno del circuito protetto del parco Pertini c’è Ricordando Michele Gordini. Incontro regionale sprint e gimcana, a cura della Società ciclistica cotignolese; ritrovo alle 13.30, partenza gara alle 15.



Sempre sabato 30 settembre, alle 15.30, c’è l’inaugurazione del nuovo impianto per il gioco del basket del parco Guerra di Barbiano (via Gobetti), insieme all’associazione Raggisolaris Academy. Alle 17 nel vicino parco Conti il pomeriggio prosegue con l’esibizione di cani cross, cioè corsa insieme al cane, a cura dell'associazione Cerbero Team.



Martedì 3 ottobre alle 18.30 nella sala del consiglio del municipio è in programma una conferenza sui benefici dell’attività fisica a ogni età, a cura di Giuseppe Attisani, dirigente medico referente per il servizio di medicina dello sport di Ausl Romagna.



Mercoledì 4 ottobre dalle 16 alle 18 nella sala polivalente del parco Pertini è in programma un incontro pubblico a cura di Ausl Romagna dedicato all’importanza del movimento.



La Festa dello sport è organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con l’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio», l’asilo «Carlo Maria Spada», la Pro Loco di Cotignola e le associazioni sportive Acropolis, Calcio Cotignola, Progetto ritmica Romagna, Pesistica Rmg, Cerbero Team, Compagnia arcieri «Muzio Attendolo Sforza», Società ciclistica cotignolese, Società podisti Cotignola, Raggisolaris Faenza academy, Pesca sportiva «Nino Grilli», Formazione danze Romagna, motoclub «I Leoni», Miss Peacock Yoga, associazione Vita Cuorevivo.



Per ulteriori informazioni chiamare l’Urp al numero 0545 908871.