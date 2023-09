A Faenza l'ottavo Forum del giornalismo musicale

È tutto pronto per l’ottava edizione del “Forum del giornalismo musicale’, in programma il 7 e 8 ottobre come sempre nell’ambito del Mei nella Sala del consiglio comunale di Faenza, a ingresso libero. Il Forum, ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, vedrà alternarsi nelle due giornate appuntamenti di varia natura riunendo giornalisti e critici musicali di diversa provenienza ed età.

Momento importante della due giorni è la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione, nonché presidente dell’Agimp (Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari).

Il premio quest’anno andrà a Marcella Sullo, dopo Federico Savini, premiato nel 2022. Marcella Sullo è da dieci anni nella redazione Cultura e Spettacoli del Gr Rai, oltre a condurre vari programmi. Giornalista professionista, in precedenza ha lavorato per la carta stampata, prima a “La Città di Salerno e poi per quattro anni a TV Sorrisi e Canzoni. Approda in RAI nell'estate del 2002 e da allora non lascia più la radio. Ha sempre avuto la passione per la scrittura, in particolare per la cronaca musicale, per il “racconto dei suoni che girano intorno”.

Il programma

Sabato 7 ottobre

Ore 15 Assemblea dell’AGIMP (Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari);

Ore 16.15 “La radio racconta ancora la musica?”. Incontro con Carlo Pahler, presidente di Raduni (Associazione Operatori Radiofonici Universitari italiani), e Noemi Serracini, autrice e conduttrice Rai Radio2.

Ore 17 Presentazione del volume “Musica di carta - 50 anni di riviste musicali in Italia” di Maurizio Inchingoli (Arcana), con l’autore e con Federico Guglielmi e Federico Savini;

Ore 17.30 Consegna del Premio Michele Manzotti a Marcella Sullo.

Ore 17.45 Consegna “Targa Mei Musicletter”, riconoscimento per l'informazione musicale sul web ideato e cura da Luca D'Ambrosio con la collaborazione di Giordano Sangiorgi. I premiati: All Music Italia (“Miglior sito web”), “Diario di un prete” di Don Massimo Granieri (“Miglior blog personale”) e “Rocket Girls” di Laura Gramuglia (Premio speciale “Miglior podcast di musica”).

Ore 18.30 Convegno su “Giornalismo musicale, quali frontiere per la formazione?”, a cura dell’Agimp. Con Silvestro Ramunno (presidente dell'Odg Emilia-Romagna), Vincenzo Cimino (presidente dell'Odg Molise) e Livio Costarella (giornalista e critico musicale, in rappresentanza dell’Odg Puglia).

Domenica 8 ottobre

Dalle 9.30 alle 13.30 ci sarà invece spazio per un seminario su ““Donne e musica. L’universo femminile nelle canzoni e nell’industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione”. Interverranno: Serena Bersani (Associazione Giulia Giornaliste) su “Commenti stonati: l'hate speech contro le cantanti”; Roberta Balzotti (Associazione Giulia Giornaliste) su “Stereotipi di genere nelle canzoni e nel racconto giornalistico”; Laura Gramuglia (Radio Capital) su “Disparità di genere nel music business”; Susanna La Polla (giornalista e cantautrice) su “Donnacirco: storia di un album”, Federico Guglielmi (critico musicale) su “Quattro artiste, quattro mondi, quattro epoche”.

Si tratta di un corso accreditato come “formazione professionale continua” per gli iscritti all’ordine dei giornalisti (che dovranno iscriversi su www.formazionegiornalisti.it ), ma aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori. L’iniziativa è in collaborazione con Il Piccolo, edizione faentina del settimanale Corriere Cesenate, con Associazione Giulia Giornaliste e con Associazione Rumore di fondo.

Nei primi sette anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 500 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv.