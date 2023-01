A Faenza "La Ballata di De Andrè": un omaggio al grande Faber a 23 anni dalla sua scomparsa

De Andre’ non e’ stato mai di moda. E infatti la moda, effimera per definizione, passa. Invece le canzoni di Fabrizio restano, cosi ha detto il grande Nicola Piovani, un grande compositore italiano che fu tra gli arrangiatori dei suoi migliori dischi, e cosi ci rifacciamo a questa dichiarazione per una serata Made in MEI di Faenza dedicata a Favbrizio De Andre’.

Infatti , Venerdì 3 Febbraio dalle Ore 21, al Piccadilly di Faenza in Via Cavour 11 si terra’ LA BALLATA DI DE ANDRE’, serata dedicata a Fabrzio De Andre’ e alla sua arte, un omaggio al grande Faber a 23 anni dalla sua scomparsa. Si esibiranno gli artisti faentini e del territorio

Durante la serata si terranno Letture lungo il percorso musicale a cura di Michele Bandini, esperto faentino di Fabrizio De Andre’.

Per adesioni da parte degli artisti e/o band che vogliono partecipare si puo’ scrivere a mei@materialimusicali.it

Per prenotazioni dei posti telefonare 349 4461825 e 3402636629