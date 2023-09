A Faenza la 'Biciclettata resistente'

In occasione dell'80esimo anniversario della proclamazione dell'Armistizio, il Comune di Faenza, in collaborazione con l'Anpi di Faenza, l’associazione Ca’ di Malanca e la Pro Loco di Faenza, organizza, per sabato 9 settembre, una visita guidata in bicicletta sui luoghi della resistenza faentina. Partenza alle 16 da Palazzo Laderchi con arrivo a Villa Casegrandi, dove i partigiani faentini nascosero le armi trafugate dopo l'Armistizio, attraverso un itinerario che toccherà alcuni luoghi legati al movimento della resistenza al nazifascismo. Info e prenotazioni alla Pro Loco di Faenza; tel: 0546 25231.