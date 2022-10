A Faenza la giornata del dialogo interreligioso e cristiano islamico

A Faenza, domenica 16 ottobre si terrà la XXI Giornata del dialogo cristiano islamico e la XII giornata del dialogo interreligioso. Quest’anno il tema sarà: “Disarmiamoci! Il nome del Dio in cui crediamo è Pace”. L’iniziativa si svolgerà in Piazza del Popolo dalle 17.30 alle 18.30 all’interno della Festa delle Associazioni, sarà accompagnata dalla musica delle Onde Radio. L’evento rientra tra quelli previsti n el progetto dal Dialogo alla Pace dell’Unione della Romagna Faentina con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Inoltre ha il patrocinio del Comune di Faenza. Durante la manifestazione, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Faenza-Modigliana e il Tavolo del Dialogo, si ricorderà anche Damiano Cavina della Caritas prematuramente scomparso che ne è stato per anni il principale animatore. Infine, saranno in distribuzione le nuove agende interconfessionali della Pace 2023