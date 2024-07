A Faenza torna l'atteso Talk del Post: tra gli ospiti Pif e Calabresi

Anche quest’anno Faenza si prepara ad ospitare una delle più attese manifestazioni di informazione e attualità: il Talk del Post. La sesta edizione di questo appuntamento, organizzato dal giornale online Il Post, diretto da Luca Sofri, con il patrocinio del Comune di Faenza e finanziato nell’ambito del progetto Atmosfere Faentine 2024 dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Unione della Romagna Faentina, quest’anno conferma la durata di tre giorni, con un palco principale confermato nella cornice di Faventia Sales e aggiunge anche due serate di spettacoli al Teatro Masini, per arricchire la proposta culturale.

Il Talk del Post è un’occasione per ragionare e capire meglio le cose del presente, quello che succede nel mondo, ma anche un modo per esplorare e ampliare, con il taglio del live journalism, i temi e gli argomenti trattati, ogni giorno sul Post. Faventia Sales continuerà a essere la casa del Talk, con un palco centrale, nel cortile grande, con una platea ancora più ampia rispetto allo scorso anno e un’area ancora più accogliente nel cortile piccolo, dove sarà possibile incontrare la redazione de Il Post. Ci saranno anche un corner merchandising e uno spazio libreria.

Gli incontri sul palco grande inizieranno nel pomeriggio di domenica 22 settembre, per concludersi nel tardo pomeriggio di martedì 24 settembre, tre giorni intensi in cui giornalisti, giornaliste, scrittori, scrittrici, scienziati, artisti e personalità del mondo della cultura si alterneranno con dialoghi e occasioni di confronto.

Il programma e gli ospiti

Il programma, ideato e prodotto da Il Post, è reso possibile grazie all’accoglienza e al sostegno del Comune di Faenza e alla complicità dei partner che hanno dato continuità e supporto al progetto. La formula che ha caratterizzato gli anni precedenti rimane intatta, ma le opportunità di incontrare la redazione de Il Post e i protagonisti degli incontri, aumenteranno notevolmente. Alla tre giorni ci saranno il direttore Luca Sofri, il vicedirettore Francesco Costa, la vicedirettrice Elena Zacchetti e molti giornalisti e giornaliste del Post, tra cui Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Stefano Nazzi, Mario Macchioni, Viola Stefanello, Laura Loguercio, Matteo Bordone e Matteo Caccia.

E poi ci saranno, tra gli ospiti sul palco, il giornalista Michele Serra (che, per il Post, cura la newsletter Ok Boomer!), Daniela Collu, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014, impegnato con Pif in uno spettacolo al Teatro Masini), la sociolinguistica Vera Gheno, Pif, Irene Soave, Marino Sinibaldi, Mario Calabresi con il suo ultimo libro in uscita, Beatrice Mautino, Donatella Di Pietrantonio (Premio Strega 2024), Fabio Genovesi, con un racconto sulle origini del ciclismo in Italia, la short List del Premio Vero (Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Paolo Pecere e Concetto Vecchio). Il programma si arricchirà ulteriormente.

Le giornate de Il Post saranno un’occasione di racconto del presente e di racconto live di alcuni prodotti del Post, (come Tienimi Bordone e Ci vuole una scienza), ci saranno anche due rassegne stampa speciali, momenti di riflessione sulle elezioni americane e su quelle europee e anticipazioni di nuovi podcast.